По договору он предоставлял скидки предпринимателю

Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя ГБУ ВО «Суздальская районная станция по борьбе с болезнями животных», который подозревается в ведении «левой» бухгалтерии, нанёсшей ущерб в 1,7 млн рублей, сообщает УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, в 2016 году руководитель ГБУ ВО «Суздальская райСББЖ» заключил с ИП договор, согласно которому предприниматель оплачивал ветеринарные услуги не фактически, а по фиксированной месячной цене. Такое же соглашение они заключили и в 2017 году.Это нанесло департаменту ветеренарии администрации Владимирской области ущерб более, чем в 1,7 млн рублей, что составляет около 15% от годового дохода ГБУ ВО «Суздальская райСББЖ».