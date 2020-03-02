02.03.2020

2020-03-02 16:10:03

В Суздале проводили зиму гусиными потехами

Горы блинов, традиционные забавы и гуляния. В Суздале Масленицу отметили в музее деревянного зодчества. Как провожали зиму?

Русские песни, хоровод, чучело Масленицы... И традиционный бой подушками. Со своими правилами. Нельзя вставать ногами на землю, хватать оружие противника. Самые яростные бойцы - слабый пол, рассказывает Надежда Брунова.

Надежда Брунова, организатор праздника Масленицы в Суздале: «Мне кажется, здесь какой-то личностный конфликт. Когда муж с женой играют, жена немного подыргыввет. А с другой стороны, она выигрывает».

Забава для самых ловких. Чтобы забраться на масленичный столб, мало просто снять рубашку - хотя это и упрощает процесс. Нужно постоянно закаляться и вести здоровый образ жизни, поделился Андрей Чиженко из Подмосковья. Он единственный дважды забрался на столб. Больше покорить «вершину» не удалось никому.

- Видите, как, потихонечку... Раз-два - и вперед.

Самое яркое зрелище - гусиные бои. Терминатор - готовится к поединку против Красавчика. Будут выяснять отношения.

Николай Калиничев, гусевод (г. Павлов): «Вон он знаете, почему кричит? У него Любка в корзинке. Вот за нее и кричит и за нее сейчас будет драться».

Дерутся гуси за любовь, за продолжение рода. Павел Калиничев разводит гусей уже полвека. Он рассказывает, гусей отбирают по двум параметрам: по красоте, и по «боевым» навыкам. Их содержат в почете, и никогда не отправят на стол в качестве угощения. Только на ринг.

Николай Калиничев, гусевод (г. Павлов): «Двадцать лет гусю, и если он зарекомендовал себя... Это марка моя... Калиничев там, у него гусь - Яша! Он умрет от старости у меня, я его никому не продам никогда. Это наше достижение. Наша гордость. Наша культура, истоки наши».

Бывало, гуси спасались бегством, рассказывает Павел Калиничев. Но Красавчик и Терминатор - не из слабых. Их пришлось разнимать. Такие поединки - природа гусей. Они всегда будут драться за свою Любку.

Юлия Морозова, гость Суздаля (г. Москва): «Сначала их жалко, но потом понимаешь, что они борются друг с другом по природе по своей. И выиграл сильнейший».

Важно, что такие русские традиции возрождают именно в Суздале, говорит генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Тем более, когда близок тысячелетний юбилей древнего города.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «Самое главное, что на Руси всегда должна быть Масленица... Мы должны жить замечательными нашими традициями, которые нами были подарены нашими бабушками, дедушками, предками. И что бы ни было - високосный год, коронавирус - да всё мы победим!»

Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: «Мы благодарим погоду за то, что сегодня хотя бы не дождь, а устойчивая такая, морозная погода. И поэтому гостей в Суздале будет всегда много. Пока есть солнце, хорошая погода. И, самое главное - настроение горожан».

Каждый год провожать зиму в древний город съезжаются тысячи туристов со всей России. По их словам, только в Суздале можно ощутить настоящий русский дух.

Анастасия Сахарова, Александр Парфенов

«Вести-Владимир»