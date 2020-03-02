Президентские поправки в Конституцию РФ, внесенные в Госдуму, содержат положение о Боге. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Президентские поправки в Конституцию РФ, внесенные в Госдуму, содержат положение о Боге. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю, – цитирует Володина РИА Новости. – Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий".Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.Впоследствии сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил, что касающиеся Бога тезисы будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции. При этом в основном законе страны останется и принцип светского государства.26 февраля сообщалось, что голосование о поправках в Конституцию должно состояться 22 апреля. Эту дату одобрил президент РФ Владимир Путин.