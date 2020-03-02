В подъезде дома на Новодмитровской улице в Москве подрались соседи — популярный бьюти-видеоблогер Андрей Петров и главный редактор Учительской газеты Арслан Хасавов. Конфликт произошел из-за того, что блогер и его приятель Дмитрий Городецкий громко слушали музыку, нарушая закон о тишине.

В подъезде дома на Новодмитровской улице в Москве подрались соседи — популярный бьюти-видеоблогер Андрей Петров и главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов.По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что блогер и его приятель Дмитрий Городецкий громко слушали музыку, нарушая закон о тишине и мешая спать сыну Хасавова.Блогер же обвиняет соседа в травле на почве гомофобии.По сведениям СМИ, главный редактор "Учительской газеты" вызвал полицию, но молодые люди хотели сбежать.Как сообщает телеканал "360", сосед даже хотел отключить веселившимся в позднее время блогерам свет.Затем уже в подъезде произошло выяснение отношений, в ходе которого Хасавов якобы оскорбил Петрова, а тот брызнул ему в лицо из баллончика.Кроме того, сообщается, что во время потасовки в подъезде Петров получил ссадины и лишился ногтя.В итоге оба соседа написали друг на друга заявления в полицию.