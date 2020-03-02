Устроившего массовое ДТП на трассе Дон воронежца приковали наручниками к дорожному знаку. Водитель был заметно пьян и вел себя агрессивно. При попытке к бегству пришлось ограничить его свободу на время оформления ДТП.

Устроившего массовое ДТП на трассе "Дон" воронежца приковали наручниками к дорожному знаку. Водитель был заметно пьян и вел себя агрессивно. При попытке к бегству пришлось ограничить его свободу на время оформления ДТП.Авария произошла на шестом километре трассы М-4 в Рамонском районе около 9:20 утра понедельника, 2 марта. Как сообщили корреспонденту "Вести Воронеж" в группе пропаганды областной ГИБДД. ДТП спровоцировал 35-летний водитель "Форда Фокус", который ехал со стороны Рамони. Предварительно установлено, он не справился с управлением и выехал на встречную полову, где столкнулся с автомобилем "Рено Клио". От удара последний отлетел и врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль "Фольксваген". В результате пострадала 30-летняя женщина-водитель "Рено", с травмами она доставлена в больницу.Как сообщили в ГИБДД виновник аварии был сильно пьян. Он отказался проходить освидетельствование, вёл себя неадекватно и агрессивно.Стоит отметить, что при проверке по федеральной базе ГИБДД у автомобилиста оказалось больше 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Более того, он уже попадался пьяным за рулем. По данному факту полиция проводит проверку.Подобный случай произошел накануне. Водитель, устроивший жуткую аварию с четырьмя трупами на Московском проспекте Воронежа, был сильно пьян. В его крови обнаружили больше 2 промилле.