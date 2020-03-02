02.03.2020

2020-03-02 08:05:02

Владимирцам раскроют тайны московского метро

Тайны подземных дворцов московского метро вы можете увидеть уже сегодня. Во Владимирской областной научной библиотеке открывается необычная выставка. Ежегодно миллионы людей пользуются услугами столичного метрополитена., признанным "самым красивым в мире". Но сколько интересного хранят в себе сами сооружения, станции и вестибюли. Окунуться в мир метро помогут представленные на выставке литературные подборки и фильмы.