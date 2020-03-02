Во время ДТП с микроавтобусом и фурой во Владимирской области пострадали 16 человек. Один человек погиб. Об этом сообщает ГТРК Владимир со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Во время ДТП с микроавтобусом и фурой во Владимирской области пострадали 16 человек. Один человек погиб. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.Около трех часов утра на 335 километре трассы М-7 "Волга" возле города Гороховца Владимирской области произошло столкновение грузовика "Мерседес" из Мордовии и микроавтобуса "Мерседес Спринтер" из Чувашии. В результате аварии пострадали 15 пассажиров автобуса и водитель. Их доставили в Гороховецкую Центральную районную больницу.Также известно, что на месте происшествия погиб один человек. При этом водитель большегруза во время инцидента не пострадал.По факту ЧП начала проверка. Специалисты устанавливают точные причины трагедии, а также данные погибшего и пострадавших.