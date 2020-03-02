Дополнение к сервису появилось довольно давно, но сейчас рейтинг конкретного пассажира, установленный таксистами, стал виден самому пассажиру. При этом в Яндексе отметили, что быть идеальным пассажиром сложно, но расстраиваться не стоит: водители бывают разные.

Дополнение к сервису появилось довольно давно, но сейчас рейтинг конкретного пассажира, установленный таксистами, стал виден самому пассажиру. При этом в Яндексе отметили, что быть идеальным пассажиром сложно, но расстраиваться не стоит: водители бывают разные.У таксиста есть возможность оценить пассажира по той же шкале, по которой пассажиры выставляют оценки таксистам - от одного балла до пяти. Рассчитывается итоговый рейтинг, как заявлено официально, на основе последних 40 оценок, но при этом недавним оценкам придается большее значение, чем старым.Утверждается, что личный рейтинг начали показывать пользователям Яндекс.Такси ради повышения качества поездок: "Когда водители и пользователи относятся друг к другу с заботой и вниманием - хорошо всем". Однако в агрегаторе оговорились, что всем водителям не угодишь. То, что пассажиру может показаться мелочью, для водителя может иметь серьезное значение - например, клиент хлопнул дверью или забыл поздороваться.Тем не менее, новая система позволит определять недобросовестных и слабоадекватных клиентов (и доносить об этом информацию до них самих). Предполагается также, что заказчики с высоким рейтингом будут иметь приоритет в обслуживании.Хорошие оценки таксисты выставляют пассажирам, к примеру, за пунктуальность, аккуратное отношение к автомобилю, взаимовежливость, выбор удобного места подачи (не на закрытой территории или под знаком запрета остановки) и предварительное информирование о деталях поездки. В Яндекс.Такси заявили, что эти качества пассажиров определены на основе опроса водителей.