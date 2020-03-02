Водителя маршрутки в Воронеже оштрафовали за невнимательность к пешеходам. Речь идет о ЧП, произошедшем 27 февраля. На видео, попавшем в интернет, можно разглядеть, как водитель на зебре не пропускает старушку.

Водителя маршрутки в Воронеже оштрафовали за невнимательность к пешеходам. Речь идет о ЧП, произошедшем 27 февраля. На видео, попавшем в интернет, можно разглядеть, как водитель на "зебре" не пропускает старушку. В результате она падает. На помощь к ней спешат прохожие. Сам же маршрутчик не только не бросился на помощь пострадавшей, а просто поехал дальше.Как сообщает ГТРК "Воронеж", полицейским удалось определить, кто был за рулем. Водителем оказался 35-летний житель Коминтерновского района. Он был привлечен к административной ответственности. На автопредприятии с мужчиной и его руководством провели беседу.Поведение водителя вызвало волну возмущения у горожан. Люди требовали наказать его за хамство на дороге. В результате, по информации пресс-службы ГУ МВД по региону, маршрутчику выписали штраф, правда, всего полторы тысячи рублей.Работа воронежских водителей маршруток уже несколько раз попадала в поле зрения прокуратуры. В феврале 2020 года претензии возникли к одному из крупных перевозчиков. Теперь помочь контролировать работу водителей должна транспортная реформа.