Диалог между законодателями должен быть даже в самых непростых ситуациях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Матти Ванханеном.

Диалог между законодателями должен быть даже в самых непростых ситуациях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Матти Ванханеном.Законодатели обсудили взаимодействие профильныхпарламентских комитетов двух стран, в том числе по вопросам экологии и леснойпромышленности. Одной из тем обсуждения стала ситуация в Парламентскойассамблее Совета Европы.Вячеслав Володин выразил благодарность финскимпарламентариям за поддержку российской делегации в ПАСЕ. Для Хельсинки важно,чтобы российские законодатели принимали участие в работе организации,подчеркнул Матти Ванханен.Диалог между депутатами не должен прерываться, уверен спикерГосдумы. Если такое происходит, то это говорит о том, что политики утратилиспособность конструктивно общаться друг с другом, уверен председатель нижнейпалаты."Это говорит уже об отсутствии квалификации, отсутствиипредназначения, для чего человек избирался в парламент", – полагает Володин.Россия и Европа проходят непростой период двустороннихотношений, но диалог должен быть всегда, даже в самых сложных ситуациях, уверенспикер Госдумы. Он предложил финскому коллеге развивать межпарламентскоесотрудничество: вести совместную работу на уровне профильных комитетов иобсудить создание межпарламентской комиссии высокого уровня.При этом важно принимать во внимание традиции и культуру разных стран,уверен . "Когда без учета этого пытаются внести какие‑то предложения или строят диалог,не учитываяспецифику, конечно, это приводит кнапряжению", – добавил спикер. Такой подход позволит найти решения многихвопросов, согласился Ванханен.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.