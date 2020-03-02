Диалог между законодателями должен быть даже в самых непростых ситуациях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Матти Ванханеном.
Диалог между законодателями должен быть даже в самых непростых ситуациях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Финляндии Матти Ванханеном.
Законодатели обсудили взаимодействие профильных
парламентских комитетов двух стран, в том числе по вопросам экологии и лесной
промышленности. Одной из тем обсуждения стала ситуация в Парламентской
ассамблее Совета Европы.
Вячеслав Володин выразил благодарность финским
парламентариям за поддержку российской делегации в ПАСЕ. Для Хельсинки важно,
чтобы российские законодатели принимали участие в работе организации,
подчеркнул Матти Ванханен.
Диалог между депутатами не должен прерываться, уверен спикер
Госдумы. Если такое происходит, то это говорит о том, что политики утратили
способность конструктивно общаться друг с другом, уверен председатель нижней
палаты.
"Это говорит уже об отсутствии квалификации, отсутствии
предназначения, для чего человек избирался в парламент", – полагает Володин.
Россия и Европа проходят непростой период двусторонних
отношений, но диалог должен быть всегда, даже в самых сложных ситуациях, уверен
спикер Госдумы. Он предложил финскому коллеге развивать межпарламентское
сотрудничество: вести совместную работу на уровне профильных комитетов и
обсудить создание межпарламентской комиссии высокого уровня.
При этом важно принимать во внимание традиции и культуру разных стран,
уверен . "Когда без учета этого пытаются внести какие‑то предложения или строят диалог,
не учитывая
специфику, конечно, это приводит к
напряжению", – добавил спикер. Такой подход позволит найти решения многих
вопросов, согласился Ванханен.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.