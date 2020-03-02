Проект реновации городского парка будет реализован в 2020-2021 году

Город Вязники выиграл президентский грант в размере 80 миллионов рублей на реновацию городского парка имени поэта Алексея Фатьянова. 28 февраля в Тюмени прошло награждение победителей.Это была уже третья попытка вязниковцев получить грант, которая, к счастью, увенчалась успехом. Реконструкция площадки включает в себя даже обустройство смотровой площадки на крыше обновлённой сцены. Летом там будут проходить концерты и киносеансы под открытым небом, а зимой планируют залить каток.Проект реновации городского парка будет реализован в 2020-2021 году.