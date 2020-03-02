За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 318 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский район:По предварительной информации, 24 февраля 2020 г. около 07.45 на 41 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны г. Иваново в сторону г. Владимир допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Поло» направлен на амбулаторное лечение.г.Владимир:По предварительной информации, 25 февраля 2020 г. около 15.55 возле д.32 по ул.Усти-на-Лабе в г.Владимир 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа» под управлением 44-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шкода-Октавиа» госпитализирован, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 28 февраля 2020 г. около 07.40 возле д.209 по ул. Лакина в г.Владимир 32-летний водитель автомобиля «Мазда–6» допустил наезд на разделительное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений, после чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении по крайней правой полосе автомобилем «Тойота Ленд Крузер» под управлением 36-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мазда–6» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 27 февраля 2020 г. около 00.50 на 1 км автодороги «Ковров–Погост–Любец» 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при прохождении правого поворота допустил наезд на опору ЛЭП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Опель» госпитализирован, 26-летний пассажир автомобиля «Опель» от полученных травм скончался на месте происшествия.Кольчугинский район:По предварительной информации, 29 февраля 2020 г. около 16.40 на 72 км автодороги «Колокша - В.Дворики – Александров» 48-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Сирокко» под управлением 33-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд Фьюжн» и водитель автомобиля «ФольксвагенСирокко» направлены на амбулаторное лечение, 23-летний пассажир автомобиля «ФольксвагенСирокко» госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 1 марта 2020 г. около 00.25 у д.25 по Меленковскому шоссе г. Муром 37-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на 65-летнего пешехода который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении при наличии обочины. Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.