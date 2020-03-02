В Астрахани следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 35-летней учительницы Екатерины Савиновой, которая в 2019 году победила на областном конкурсе Учитель года. Она подозревается в совращении 15-летнего школьника.

Управление Следственного комитета по Астраханской области провело проверку сообщений СМИ о совращении учителем несовершеннолетнего школьника и по ее результатам возбудило уголовное дело.По версии следствия, подозреваемая совершала развратные действия в отношении подростка с сентября 2019 года по февраль 2020 года.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ход расследования находится на особом контроле руководителя регионального управления СК, сообщается на сайте ведомства.Скандал разразился в одной из астраханских школ в первой половине февраля.Тогда видео, как 35-летняя учитель биологии Екатерина Савинова, в 2019 году победившая на областном конкурсе "Учитель года", во время перемены целуется и обнимается с 9-классником, школьники стали рассылать друг другу в соцсетях.Мать 15-летнего юноши пожаловалась на его совращение учителем, СК начал проверку, директор школы тогда же уволилась по собственному желанию.