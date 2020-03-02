Ущерб, причиненный собственнице имущества, превысил 60 000 рублей.

В январе текущего года в ОМВД России по Собинскому району обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из квартиры украшений из золота, наличных денег и ноутбука. Общая сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 60 000 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 32-летняя жительница одного из районных сёл. Свою вину в содеянном злоумышленница признала.Установлено, что за несколько часов до кражи подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, убедилась, что хозяйка квартиры спит, похитила имущество, имеющее ценность, после чего покинула квартиру.Впоследствии похищенное было обнаружено оперативниками в жилище подозреваемой и изъято.В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).