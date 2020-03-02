Для огромного московского мегаполиса всегда была весьма чувствительной проблема бродячих животных на улицах города. Сегодня специально созданная система городских приютов, а также работа волонтеров и зоозащитников эффективно помогают бездомным или брошенным животным найти себе новых хозяев.

Для огромного московского мегаполиса всегда была весьма чувствительной проблема бродячих животных на улицах города. Сегодня специально созданная система городских приютов, а также работа волонтеров и зоозащитников эффективно помогают бездомным или брошенным животным найти себе новых хозяев.При этом, подчеркивают эксперты, ни о каком отстреле собак или кошек на улицах речь не идет. Вместо этого животных по заявкам ловят, доставляют в приюты, где обследуют и лечат, а затем подыскивают хозяев. В 2019 году, благодаря волонтерам и организованной работе приютов, новыми хозяевами обзавелись 2330 собак и 828 кошек. Это на 400 животных больше, чем жители столицы взяли из приютов в 2018 году. Всего же за последние пять лет, по данным Департамента ЖКХ, удалось пристроить 12 тысяч собак и 3,5 тысяч кошек. В нынешнем году все говорит о том, что число пристроенных "братьев меньших" станет еще внушительнее.Как отмечает учредитель фонда "Я свободен" и эксперт Агентства стратегических инициатив по вопросам контроля за безнадзорными животными Татьяна Черникова, отлов безнадзорных животных на улицах Москвы – это постоянная, круглогодичная работа, которая идет в штатном режиме."Москва единственный город в России, который гуманно регулирует эту проблему – все кошки и собаки, которых отлавливают на улицах, поступают в 13 муниципальных приютов, где идёт огромная волонтёрская работа по уходу и пристройству. Отрадно, что москвичи с каждым годом всё чаще готовы взять в свой дом кошку или собаку из приюта", – специалист.Система приютов в столице функционирует отлаженно и эффективно: встретив бродячего пса или кошку, горожанин может подать заявку в районную управу на отлов и передачу животного в приют. После этого животное найдут, проверят его состояние, наличие идентификационных чипов, и если владельца найти не удастся – отправят в современный приют. Там созданы комфортные условия для содержания: питание, уход и лечение животному обеспечены. Волонтеры помогают строго следить за этим и искать представителям городского зверинца новых хозяев.В результате сложно не заметить, что подход городских властей к решению проблемы домашних животных актуальный и успешный."Гуманное обращение с животными на сегодняшний день закреплено в федеральном законодательстве, и долгий период, когда зоозащитники боролись за принятие федерального закона об ответственном обращении с животными, к счастью, завершился, – констатирует первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.В этой связи можно сказать, что отстрел и иные способы умерщвления животных уже в прошлом, подчеркнул он. "То есть концепция ОСВВ – "отлов, стерилизация, вакцинация и выборочный возврат безнадзорных животных в среду обитания" – признана единственно правильной. И в этом смысле московские власти стараются соответствовать федеральному законодательству: действительно, есть возможности, есть бюджетные средства на то, чтобы сделать жизнь животных, скажем так, лучше, при этом обеспечивая должный уровень безопасности для москвичей".По словам эксперта, власти столицы прислушиваются к пожеланиям зоозащитников, по крайней мере, на уровне Общественной палаты или московской Гордумы."Конечно, ситуация не идеальна, несмотря на законодательство и общее понимание политики гуманного обращения с животными, какие-то вопросы необходимо разъяснять людям на местах: что такое гуманное обращение с животными, почему нельзя их убивать. Это касается и сотрудников муниципальных служб в сфере ЖКХ, и широкого круга людей, которые так или иначе имеют отношение к городскому хозяйству. Впереди еще большая работа по профилактике, по разъяснению основных принципов гуманного обращения с животными", – подчеркивает Артем Кирьянов.В такой ситуации выглядит странным недавнее заявление известного блогера Ильи Варламова о том, что в Москве из-за коронавируса тысячи кошек и собак. На фоне по-настоящему заботливого подхода работников столичных приютов, волонтеров к судьбе животных такие слова, не подтвержденные никакими фактами, выглядят по меньшей мере цинично. В то время как все больше москвичей решаются взять животное домой из приюта, выступление блогера, сделанное, вероятно, просто ради хайпа, выглядит особенно циничным и неуместным.