Напомним, что мэрия Владимира выставила лот на торги с условием, что в доме появится музей.

Победителем на аренду Американского дома во Владимире, расположенного на улице Летнеперевозинской, стала ИП Наталья Альмяшева.Известно, что её конкурентами были компания «Консалт», ИП Игорь Ворошкевич и Михаил Минькин. За трёхлетнюю аренду помещений женщина готова заплатить 2,4 млн рублей.Здание историческом центре Владимира построено в начале 1990-х годов на деньги гражданина США. Ранее в особняке располагался центр по изучению английского языка, а также Музей вишни.Напомним, что мэрия Владимира выставила лот на торги с условием, что в доме появится музей.