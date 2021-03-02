С момента запуска функции автопополнения в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» новый сервис подключили более 100 тыс. клиентов банка.

С момента запуска функции автопополнения в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» новый сервис подключили более 100 тыс. клиентов банка. Почти половина из них предпочла перечислять на накопительный счет «Копилка» процент от заработной платы, причем три четверти пополняют счет более чем на 10 тыс. рублей в месяц. До конца года ВТБ планирует как минимум удвоить число пользователей нового сервиса.ВТБ запустил возможность подключить онлайн автопополнение накопительного счета в сентябре 2020 года. Он позволяет выбрать один из трех вариантов пополнения счета: процент или фиксированная сумма от зарплаты, перевод фиксированной суммы в определенный день месяца или округление транзакций и перечисление суммы от округления на накопительный счет.Уже в первый месяц интерес к новой функции проявили свыше 14 тыс. клиентов банка, а через полгода количество подключившихся увеличилось до 100 тыс. Почти половина из них выбрала автопополнение накопительного счета с зарплаты – процента от дохода или в виде фиксированной суммы. Еще порядка трети подключившихся настроили автопополнение со счета постоянной суммы в определенный день месяца. Остальные предпочитают использовать самый незаметный способ накопления – все суммы транзакций по их Мультикарте ВТБ округляются в большую сторону, и сумма разницы после округления поступает на накопительный счет.По статистике банка, в среднем более 70% пользователей функции переводят таким образом на накопительный счет свыше 10 тыс. рублей в месяц. При этом четверть клиентов периодически пересматривает свой подход к накоплениям и пробует другой вариант автопополнения. А пятая часть тех, кто пользуется сервисом, настраивает автопополнение сразу на два разных накопительных счета.«В 2020 году накопительные счета стали одним из наиболее востребованных сберегательных инструментов для населения: в период пандемии и нестабильности многие предпочитали держать средства «под рукой», получая процент на остаток, сопоставимый с процентом по депозитам. Использование функции автопополнения позволяет упорядочить и автоматизировать процесс накопления – регулярные отчисления на накопительный счет экономят время клиента и способствуют реализации его среднесрочных и долгосрочных финансовых целей. Поэтому популярность функции автопополнения, которую можно подключить онлайн, будет только возрастать – до конца года мы планируем удвоить число клиентов, использующих данный сервис», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.