Заслуженного тренера РСФСР по футболу Олега Романцева, некогда занимавшегося подготовкой команды Спартак, доставили в больницу с инфарктом, передает телеканал . Его состояние ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2021-byvshij-trener-spartaka-popal-v-reanimaciyu.html" target="_blank">Бывший тренер Спартака попал в реанимацию</a> - Заслуженного тренера РСФСР по футболу Олега Романцева, некогда занимавшегося подготовкой команды Спартак, доставили в больницу с инфарктом, передает телеканал . Его состояние ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-03-2021-byvshij-trener-spartaka-popal-v-reanimaciyu.html]Бывший тренер Спартака попал в реанимацию[/url] - Заслуженного тренера РСФСР по футболу Олега Романцева, некогда занимавшегося подготовкой команды Спартак, доставили в больницу с инфарктом, передает телеканал . Его состояние ..