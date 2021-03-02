Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский 24 февраля подписал приказ о принятии управляющей компании ОЭЗ «Доброград-1» в ряды организации.

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский 24 февраля подписал приказ о принятии управляющей компании ОЭЗ «Доброград-1» в ряды организации.«Вступление полезно, в первую очередь, для резидентов особой экономической зоны. Участие позволяет вывести на новый уровень взаимодействие с инвесторами. Бренд «Индустриальные парки России» узнаваем в инвестиционных кругах не только в РФ, но и за рубежом», - отметил член экспертного Совета ОЭЗ «Доброград-1», заместитель генерального директора по развитию ГК «Аскона» Алексей Говырин.Напомним, что к 2032 году в Доброграде планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест, а объём частных вложений должен составить 2,6 млрд рублей. Ещё более 790 млн рублей частные компании хотят вложить в создание инфраструктуры на территории.В многофункциональном индустриальном парке разместятся предприятия по производству медоборудования, мебели, стройматериалов, текстильных и бумажных изделий, упаковки, а также климатического оборудования.На первоначальном этапе резидентов Доброграда освободят от налога на имущество организации, транспортного, земельного налога и НДС, а также от уплаты ввозных и вывозных пошлин.Налог на прибыль будет начисляться по сниженным коэффициентам с момента её получения. По расчётам специалистов, объём преференций позволит сэкономить до 35% расходов, а значит сократить сроки запуска проекта.Управляющая компания с опытом реализации международных проектов «Доброград-1» будет предоставлять резидентам широкий спектр аудиторских и консалтинговых услуг - от составления заявки до запуска производства.«Реализация проектов способна дать новый импульс развитию промышленности Владимирской области. Это создание новых рабочих мест, дополнительные отчисления в бюджет, создание экономической базы для развития соцсферы - строительства школ, медучреждений, спортивных и культурных объектов», - поясняет Алексей Говырин.Развиваться территория будет поэтапно. Сейчас ведётся подготовка и согласование проекта планировки участков. Во II квартале 2021 года начнётся активное строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на площади в 134,7 гектара.Справочно:Ассоциация индустриальных парков насчитывает 150 юридических лиц в 48 субъектах РФ. Партнерами организации являются Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Российско-Германская палата, Японская ассоциация по торговле с Россией РОТОБО, Палата Австрийской экономики WKO, ассоциация итальянских предпринимателей Confindustria Russia.Информация для потенциальных резидентов ОЭЗ «Доброград-1» размещена на сайте: , доступна в Instagram’e и по номерам телефонов: +7 915 790 04 77, +7 910 353 90 94.