Внук Сергея Горбенко в этом году заканчивает первый класс. Но до места учебы ему приходиться идти прямо по проезжей части. Впрочем, как и другим детям. Все дело в том, что тротуар засыпан

Внук Сергея Горбенко в этом году заканчивает первый класс. Но до места учебы ему приходиться идти прямо по проезжей части. Впрочем, как и другим детям. Все дело в том, что тротуар засыпан снегом. И за всю зиму городские службы так и не удосужились его расчистить – говорит Сергей Игоревич. Дедушка переживает за безопасность своего внука.