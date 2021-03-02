Прокуратура Петушинского района потребовала устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения

Прокуратура Петушинского района потребовала устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.Выявлен факт несвоевременной очистки от снега надземных пешеходных переходов и тротуаров автомобильной дороги М-7 «Волга», в том числе, находящихся в деревне Киржач Петушинского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи прокуратурой в адрес руководителя федерального казенного учреждения «Упрдор Москва – Нижний Новгород», являющегося собственником автомобильной дороги, 25 февраля 2021 года внесено представление.Его рассмотрение и принятие мер по устранению нарушений находится на контроле прокуратуры района.