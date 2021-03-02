Они ехали на двух «Газелях и остановились на трассе, для проведения ремонта одного из автомобилей.

Сегодня около 1.30 ночи произошло смертельное ДТП на 266 км федеральной трассы М-7 в Ковровском районе. Об этом рассказал .Двое мужчин от полученных травм погибли.Как выяснилось позже, они ехали на двух «Газелях и остановились на трассе, для проведения ремонта одного из автомобилей.Ехавшая в попутном направлении фура не заметила стоящую машину.В момент ДТП мужчины находились между своими «Газелями».Спасатели деблокировали погибших.