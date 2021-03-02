Объем финансирования строительства Рпенского проезда в этом году составит около 1 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда, будущего дублера улицы Добросельской. На этой неделе при поддержке Президента РФ Владимирской области предоставлен еще один транш в размере 726 млн рублей. Об этом говорится на , посвященной реализации нацпроекта во Владимирской области.В настоящий момент идет переустройство подземных и наземных коммуникаций. Переустраивается самотечная канализация на участке в районе Пенсионного фонда, осуществляется переустройство ливневой канализации вдоль реки Рпень, ведется переустройство водопровода на участке в районе улицы Погодина. Уже действует новая перенесенная теплотрасса, подведенная к зданию Пенсионного фонда. Выполнены работы по забивке 270 мостовых свай на подпорной стенке в районе завода «ВПО «Точмаш».Всё земляное полотно будущей автомобильной дороги будет укрепляться буронабивными сваями диаметром 540 мм и длиною от 6 метров до 20 метров шагом 4 метра. Всего планируется выполнить работы по устройству около 3000 свай.Кроме этого, в мае планируется приступить к строительству .Объем финансирования строительства Рпенского проезда в этом году составит около 1 млрд рублей.