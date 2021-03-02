За минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество скончавшихся за время пандемии достигло 883.За минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.132 пациента выздоровели.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 666 случаев заболевания.Из них выздоровели 24675 человек.Во Владимирской области болеет ковидом 2111 человек.