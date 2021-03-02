В ночь на 2 марта в в двухэтажном здании психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района Тверской области произошел пожар, передает . Врачи забрали с места ЧП четырех ..

В ночь на 2 марта в в двухэтажном здании психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района Тверской области произошел пожар, передает "". Врачи забрали с места ЧП четырех пострадавших, однако спасти им удалось не всех. По дороге в больницу скончалась пожилая постоялица. Две пенсионерки просто надышались дымом, еще одна находится в тяжелом состоянии с ожогами.