Леонид Гайдай много лет мечтал снять экранизацию произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Когда разрешение на съемки 12 стульев получил Георгий Данелия, режиссер совсем было потерял надежду.

Леонид Гайдай много лет мечтал снять экранизациюпроизведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Когда разрешение на съемки "12стульев" получил Георгий Данелия, режиссер совсем было потерял надежду.Данелия, узнав о большом желании коллеги по цеху перенестина экран историю Остапа Бендера, решился на благородный жест – он подарилГайдаю право на экранизацию. Георгий Николаевич признался тогда, что «перегорел»к роману «12 стульев», а снимать без огонька нельзя.Владлен Бахнов, Леонид Гайдай преобразовали оригинальныйтекст книги в сценарий. Комитет кинематографии работу драматурга и режиссерараскритиковал. Чиновникам не хватало юмора и острого социального посыла.Пока высокое начальство обсуждало сценарную заявку, ЛеонидГайдай начал подбор актеров. На роль Остапа Бендера режиссер отобрал 200 претендентов,из которых выделил два десятка самых талантливых. Кинематографист хотелпоместить в центр сюжета звезду – он смотрел Владимира Высоцкого, ЕвгенияЕвстигнеева, Андрея Миронова, Никиту Михалкова, Валентина Гафта, АлексеяБаталова и даже певца Муслима Магомаева.Съемки стартовали с Владимиром Высоцким, которого из-завозникших проблем пришлось заменить Александром Белявским. Нового ОстапаБендера забраковали высокие начальники, поэтому Леонид Гайдай вновь взялся запоиски главного героя. В итоге режиссер остановился на никому не известномактере Арчиле Гомиашвили, кандидатуру которого пришлось отстаивать вхудожественном совете. «Папа у Остапа – турецкоподданный, почему же тогда мамене быть грузинкой?» – отвечал на вопросы о национальности Гомиашвили Гайдай.Отметим, что съемки в фильме «12 стульев» подарили АрчилуГомиашвили известность. Между тем актер долгие годы был обижен на режиссера.После премьеры он обнаружил, что его переозвучили и очень расстроился. Остап Бендерв фильме Леонида Гайдая говорит голосом Юрия Саранцева.Роль Кисы Воробьянинова получил Сергей Филиппов. Незадолгодо начала работы у актера диагностировали рак мозга. Филиппов страдал дикимиголовными болями. Леонид Гайдай,опасаясь срыва съемок, решил передать роль Кисы Ростиславу Плятту. Последний,узнав о большом желании Филиппова сыграть Ипполита Матвеевича, уступилконкуренту.Фильм «12 стульев» стал путевкой в большое кино для молодойНатальи Крачковской. Однажды актриса пришла на площадку к мужу, звукорежиссеруВладимиру Крачковскому. Увидев супругу коллеги, Гайдай воскликнул: «Так вотона, мечта поэта!». Режиссер предложил студентке ВГИКа роль Мадам Грицацуевой. Прочитавописание героини в романе Ильфа и Петрова Крачковская решительно отказалась. «Тысебя в зеркале видела?» – ответил Леонид Иович на нежелание Натальи.Михаил Пуговкин попал в фильм «12 стульев» без проб. Емудосталась роль Отца Федора. Прежде чем приступить к работе Михаил Иванович получилблагословение у матери. Актер боялся, что, играя алчного священнослужителя, онрасстроит набожную родительницу.Интересные факты о фильме «12 стульев»Фильм Леонида Гайдая вышел на экраны в 1971 году.Для картины в Арабских Эмиратах изготовили стулья в«гамбсовском стиле». После съемок уцелело только четыре экземпляра. Леонид Иовичвыкупил их и поставил в свой кабинет.Леонид Гайдай сыграл в фильме архивариуса ВарфоломеяКоробейникова.На съемках «12 стульев» Михаил Пуговкин промерз до костей изаработал радикулит.Наталья Крачковская «забрала» роль мадам Грицацуевой у ГалиныВолчек.