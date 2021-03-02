Матч муромлян с командой из первой лиги Беларуси завершился результативной ничьей. Игра проходила в минувшую субботу 27 февраля в рамках контрольного матча тренировочного сбора в

Матч муромлян с командой из первой лиги Беларуси завершился результативной ничьей. Игра проходила в минувшую субботу 27 февраля в рамках контрольного матча тренировочного сбора в республике Беларусь. Подопечные Олега Стогова выезжали в Бобруйск на матч с местным клубом “Белшина”. Некоторые футбольные эксперты называют эту команду “белорусским середнячком”, а играет клуб в первой лиге чемпионата страны.