В последние несколько дней в травмпункте больницы скорой помощи практически всегда аншлаг.

Весенняя оттепель и ночные заморозки сделали своё дело. На улицах областного центра - гололёд. Какие меры принимают коммунальные службы и достаточно ли безопасно передвигаться сегодня?В администрации Владимира заявляют, что на борьбу со снегом и льдом на главные улицы города вышли 66 человек - это сотрудники муниципального центра управления дорогами, и сорок единиц техники. Но когда дело касается льда, здесь применяется техника классическая - лом и топор. Коммунальщики прошли сегодня по центру города, оставляя на обочине горы ледышек.Но все равно в последние несколько дней в травмпункте больницы скорой помощи практически всегда аншлаг.Сергей Козлов, заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы скорой медицинской помощи: «За последние три дня в пределах ста человек за сутки обращаются. Если раньше обращались 60-70, то сейчас в пределах ста или чуть больше. Вот видите - с крыши падает снег. Травмы разные - начиная от ушибов обыкновенных, повреждения связочных аппаратов и до переломов».Обращаются в основном, понятно, пенсионеры. Если главные улицы Владимира убирают, дороги посыпаны песко-соляной смесью, во дворах ситуация хуже.Валентина, пострадавшая: «Шла по тротуару. На ровном месте упала с высоты своего роста и сломала палец. Может быть сломала, может быть нет - я пришла убедиться рентген сделать. Прямо в снег вот до сих пор уткнулась, а там кусты-то все подрезанные. Шла по обочине и прямо вот на эти кусты».Начиная с сегодняшнего дня коммунальщикам начало активно помогать весеннее солнце. Теперь, учитывая количество снега, главное, чтобы в городе не случился потоп.Никита Тарбеев, Андрей Синягин«Вести-Владимир»