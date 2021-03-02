Он собирал деньги на лечение ребенка, покупку машины и за продажу компьютерной техники.

Во Владимире 41-летний челябинец признан виновным в мошенничестве в крупном размере и использовании поддельных документов.По информации областной прокуратуры, злоумышленник познакомился в соцсетях с жительницей Владимира, от которой обманным путём получил 530 тысяч рублей. Аферист представился военнослужащим и, воспользовавшись доверчивостью женщины, взял у неё в долг деньги, якобы, на лечение ребёнка.Далее любитель лёгкой наживы «кинул» владимирца на 21 тысячу рублей, пообещав ему планшет и компьютерную приставку.Третьей жертвой преступника стала ещё одна женщина, которая одолжила ему 650 тысяч рублей на приобретение автомобиля.В результате мошенника поймали и отдали под суд. Уроженца Челябинска приговорили к четырём годам колонии. К тому же, он должен компенсировать пострадавшим материальный ущерб.