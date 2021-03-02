Осужденный взят под стражу в зале суда.

Камешковский районный суд признал виновным Лютавина В.О в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.Установлено, что в июне 2017 года Лютавин совместно с неустановленными лицами избили женщину, нанося ей удары кулаками и ногами по различным частям тела и голове. Затем самостоятельно мужчина нанес ей удар ботинком в в левую часть лица. Рана обезобразила лицо потерпевшей - придает асимметричный вид, что заметно при общении. Телесное повреждение является неизгладимым, поскольку с течением времени не исчезнет самостоятельно и для его устранения требуется оперативное вмешательство.Подсудимый вину не признал. Полагал, что потерпевшая могла получить повреждения при падении, когда поднималась по лестнице, так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения.Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены приговора первой инстанции и снижения назначенного осужденному срока наказания.