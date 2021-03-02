Новый интерактивный читательский проект Моя книжная полка стартует сегодня во Владимирской библиотеке для детей и молодежи.

Новый интерактивный читательский проект "Моя книжная полка" стартовал сегодня во Владимирской библиотеке для детей и молодежи.В зале появилась специальная полка, где известные земляки будут расставлять свои любимые книги. Первая литературными фаворитами поделилась Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области. Она собственноручно заполнила полку и прокомментировала свой выбор.Сегодня в Музейном центре "Палаты" открылась мини-выставка "К 160-летию отмены крепостного права в России". Эпоху представит три музейных экспоната - живописное полотно, императорский манифест и лаковая миниатюра. Билеты бесплатные. Напомним, осуществление крестьянской реформы началось 3 марта 1861 года. Тогда крепостными считались более 23 миллионов человек. Во Владимирской губернии они составляли больше половины всех жителей - почти 58 процентов.Общественное движение "#Мы Вместе" проводит акцию в поддержку медиков и волонтеров. В этом году движению активистов исполняется год! До 5 марта общественники приглашают присоединиться к флешмобам, в том числе в соцсетях, всех граждан которые хотят выразить благодарность людям, активно проявившим себя в борьбе с пандемией. Кроме того, продолжается акция "Мечтай на здоровье": бокс перемещается по медучреждениям региона и собирает пожелания медиков, некоторые из которых удается реализовать. Акция уже прошла в Областной станции переливания крови. Теперь мечты медиков собирают в горбольнице №2.