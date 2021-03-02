«Ростелеком» и World of Tanks в честь пятилетия тарифа «Игровой» проводят акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата за два первых

«Ростелеком» и World of Tanks в честь пятилетия тарифа «Игровой» проводят акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата за два первых месяца1 будет на 50% ниже. При этом тариф сохраняет все свои преимущества, включая неограниченный премиум-аккаунт в World of Tanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Заявки на подключение принимаются до 31 марта 2021 года. Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров и включает все необходимые им характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры