В ночь на 2 марта в здании автомойки в деревне Юрлово в Слонечногорском районе Московской области вспыхнуло пламя, передает сетевое издание . В тушении возникшего пожара задействованы ..

В ночь на 2 марта в здании автомойки в деревне Юрлово в Слонечногорском районе Московской области вспыхнуло пламя, передает сетевое издание "". В тушении возникшего пожара задействованы четыре десятка человек, а также более десяти единиц техники. Сообщается, что им удалось локализовать пламя на площади в 330 квадратных метров. О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.