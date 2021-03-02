Сейчас подрядчик занимается переустройством подземных и наземных коммуникаций. Забито уже 270 мостовых свай из 3000, предусмотренных проектом.

Владимирской области на Рпенского проезда выделили ещё 726 млн рублей. Об этом сообщается в соцсетях нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Это уже третий на возведение объекта.Сейчас подрядчик занимается переустройством подземных и наземных коммуникаций. Забито уже 270 мостовых свай из 3000, предусмотренных проектом.Добавим, что протяжённость четырехполосной магистрали с тротуарами и велодорожками составит больше двух километров. Завершить работы планируется весной 2023 года. Ранее сообщалось, что 2021 году на реализацию проекта почти 800 мллн рублей.Напомним, что из-за строительства Рпенского проезда во Владимире по улицам Северной и Красносельской.