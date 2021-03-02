Правительство России рассматривает вопрос возобновления индексации пенсий работающим гражданам. Подробности раскрыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Правительство России рассматривает вопрос возобновления индексации пенсий работающим гражданам. Подробности раскрыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совфеда сообщила, что сегодня ни у кого в правительстве и парламенте нет возражений против повышения выплат трудящимся. Главная задача властей – это найти источники финансирования для обеспечения ежегодной индексации пенсий.По словам Матвиенко, этот вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле. Председатель добавила, что верхняя палата парламента держит тему индексации пенсий на постоянном контроле.Отметим, что вопрос поддержки работающих пенсионеров не раз поднимался в прессе. Индексация выплат была заморожена с 1 января 2016 года. Правительство пошло на такой шаг для сокращения дефицита Пенсионного фонда страны.Тему поднял глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в прошлом году. Во время разговора с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что . При этом в документе нет уточнений, для кого она предусмотрена – работающих или неработающих.После встречи глава страны поручил рассмотреть вопрос повышения выплат гражданам. Известно, что российское правительство уже проработало тему индексации пенсий, подготовило предложения и направило их в администрацию президента. Другие детали не раскрываются.