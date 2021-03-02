Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3 часа 31 минуту с улицы Свободы, 97.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3 часа 31 минуту с улицы Свободы, 97.На место открыто горела кровля частного дома. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Была обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.