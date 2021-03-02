Инвестиции - более 3 миллиардов рублей. Но расширение производства требует и дополнительные кадры.

Научно-производственный комплекс "Автоприбор" приступил ко второму этапу обновления производства. О модернизации и дополнительных рабочих местах - в нашем репортаже.Масштабное техническое перевооружение, значительное увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта. Завершение первого этапа модернизации для НПК «Автоприбор» стало ключевым событием 2020 года, а задачи на 2021 еще более значительны.Виктор Чувашов, технический директор ООО «НПК «Автоприбор»: «На предстоящий год у нас амбициозные планы по наращиванию линейки изделий как автомобильной, так и неавтомобильной тематики. Ряд проектов уже запущен и находится в стадии реализации. Также в течение года планируется и запуск новых проектов. Эта наша традиционная тематика по стеклоочистке, по приборной тематике, всевозможным датчикам. Неавтомобильная тематика – это развитие трансформаторов из аморфных сплавов. Это достаточно серьезная тема, поддерживаемая на самом высоком уровне государственными органами».В рамках второго этапа модернизации до 2024 года планируется полностью обновить существующие линии производства, установить современное оборудование, наладить выпуск новой продукции. Инвестиции - более 3 миллиардов рублей. Но расширение производства требует и дополнительные кадры.Татьяна Трушкова, начальник отдела кадров ООО «НПК «Автоприбор»: «Так как наше предприятие модернизируется и растёт - мы ищем специалистов в нашу команду. На сегодняшний день на предприятии открыты более 165 вакансий. Многие профессии не требуют определённых навыков, поэтому мы принимаем на работу соискателей без опыта работы».Слесари механосборочных работ, паяльщики, штамповщики и многие другие. До конца года штат сотрудников будет увеличен до 1600 человек. Список всех вакансий можно найти на новом сайте компании. На предприятии эффективно работает процедура внутреннего обучения. С новой командой на «НПК «Автоприбор» планируют не только расширить производство, но и вывести его на качественно новый уровень.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов«Вести-Владимир»