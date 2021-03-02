Воспользовавшись тем, что дверь в кабину была открыта, злоумышленник сел в транспортное средство и уехал...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении грузовым автомобилем», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 38-летнего приезжего мужчины. Он сообщил, что с улицы Красная Пресня неизвестный угнал грузовой фургон стоимостью более 1,3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Красногвардейском бульваре задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Полицейскими установлено, что автомобиль стоял у магазина под разгрузкой, а водитель в это время отошел, оставив дверь в кабину открытой и ключи в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник сел в данное транспортное средство и уехал. Со слов задержанного, он неправомерно завладел автомобилем без цели хищения.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60