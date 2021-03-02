Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед, находящийся на лестничной площадке дома, где она проживает...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали подозреваемого в краже велосипедов.В территориальный отдел полиции обратилась 21-летняя жительница 15 микрорайона Зеленограда. Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед, находящийся на лестничной площадке дома, где она проживает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 26-летний ранее судимый приезжий.В ходе следствия установлена причастность подозреваемого еще к четырем аналогичным эпизодам противоправного деяния. Установлено, что мужчина заходил в подъезды жилых домов в различных микрорайонах города и, воспользовавшись удобным моментом и отсутствием внимания окружающих к своим действиям, совершал кражи оставленных без присмотра велосипедов, отстегивая противоугонные тросы. Похищенное злоумышленник сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31