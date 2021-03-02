Обвиняемый похищал алкоголь, продукты питания и средства личной гигиены.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что обвиняемый, посещая магазины, расположенные на территории города Мурома, похищал алкоголь, продукты питания и средства личной гигиены.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов, опросив возможных очевидцев произошедшего, выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастен один и тот же мужчина.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали фигуранта.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к 16 кражам, совершенным в период с июля по сентябрь прошлого года. Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 26 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.