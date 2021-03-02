Жуткая история произошла в поселке Савинский Архангельской области. Местная жительница облила собственную мать легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, передает телеканал . Однако ..

Жуткая история произошла в поселке Савинский Архангельской области. Местная жительница облила собственную мать легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, передает телеканал "". Однако убить родительницу у нее не получилось. Женщина с ожогами попала в больницу.