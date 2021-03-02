Надзорное ведомство провело проверку по сообщениям в СМИ. Прокуратура Петушинского района выявила, что надземные пешеходные переходы и тротуары М-7, в том числе в деревне Киржач, федеральные

Надзорное ведомство провело проверку по сообщениям в СМИ. Прокуратура Петушинского района выявила, что надземные пешеходные переходы и тротуары М-7, в том числе в деревне Киржач, федеральные дорожники чистили от снега несвоевременно. В итоге в адрес руководителя Упрдор Москва-Нижний Новгород внесено представление. Прокуратура проконтролирует, какие меры будут приняты управленцами федеральной трассы.