Таким образом, надзорное ведомство отреагировало на публикации в региональных СМИ, которые сообщали о ненадлежащем состоянии надземных пешеходных переходов и тротуаров.

Во Владимирской области прокуратура Петушинского района вынесла представление руководителю ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», в котором потребовала устранить нарушения законодательства, связанные с содержанием федеральной трассы М-7.Таким образом, надзорное ведомство отреагировало на публикации в региональных СМИ, которые сообщали о ненадлежащем состоянии надземных пешеходных переходов и тротуаров.На месте сотрудники прокуратуры установили факт несвоевременной уборки снега.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.