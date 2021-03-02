Прокурор области Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК-5, а также расположенной на его территории медицинской части.
Прокурор области Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК-5, а также расположенной на его территории медицинской части.
Особое внимание прокурор области обратил на материально-бытовое обеспечение осужденных, питание, а также соблюдение администрацией учреждения законодательства о пожарной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что не все помещения исправительной колонии оборудованы системой автоматической противопожарной защиты, а часть их находится в неисправном состоянии.
Помещения ШИЗО, ПКТ, медицинской части, а также отрядов исправительного учреждения требуют проведения ремонта, для обеспечения проведения качественных дезинфекционных мероприятий.
По результатам проведенной проверки прокуратурой области начальнику УФСИН области внесено представление, устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.