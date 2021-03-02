Прокурор области Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК-5, а также расположенной на его территории медицинской части.

Прокурор области Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК-5, а также расположенной на его территории медицинской части.Особое внимание прокурор области обратил на материально-бытовое обеспечение осужденных, питание, а также соблюдение администрацией учреждения законодательства о пожарной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что не все помещения исправительной колонии оборудованы системой автоматической противопожарной защиты, а часть их находится в неисправном состоянии.Помещения ШИЗО, ПКТ, медицинской части, а также отрядов исправительного учреждения требуют проведения ремонта, для обеспечения проведения качественных дезинфекционных мероприятий.По результатам проведенной проверки прокуратурой области начальнику УФСИН области внесено представление, устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.