Лыжник их Тюмени Денис Спицов во время тренировки получил травму, передает . У него зафиксирован перелом левой руки. Из-за травмы спортсмену придется пропустить чемпионат мира. Специалисты ..

Лыжник их Тюмени Денис Спицов во время тренировки получил травму, передает . У него зафиксирован перелом левой руки. Из-за травмы спортсмену придется пропустить чемпионат мира. Специалисты считают, что на восстановление уйдет порядка полутора месяцев.