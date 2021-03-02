Министр финансов Антон Силуанов встретился с победителем конкурса Лидеры России, депутатом Волгоградской гордумы Русланом Морозовым. Они обсудили проект реконструкции центра города и привлечение туристов.

Министр финансов Антон Силуанов встретился с победителем конкурса "Лидеры России", депутатом Волгоградской гордумы Русланом Морозовым. Они обсудили проект реконструкции центра города и привлечение туристов.Антон Силуанов является наставников конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Руслан Морозов представил хорошо проработанные идеи и четко сформулировал свои ожидания, отметил министр.Силуанов указал на большую потребность в грамотных управленцах на региональном и муниципальном уровне. "Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан», – подчеркнул глава Минфина.Вместе с мэрией Волгограда Морозов определил участок для капитального благоустройства. По словам "Лидера России", министру финансов предложенный план понравился.Главная цель проекта – выработать механизм, при котором благоустроенная территория могла бы аккумулировать средства для модернизации и ремонта, а затем выйти на самоокупаемость. В дальнейшем такой подход можно распространить на всю страну, уверен Морозов.Хорошие перспективы для благоустройства имеет часть Центральной Аллеи Героев и находящийся поблизости парк в пойме реки Царица. Рядом находится цирк, детско-юношеский центр, стадион "Динамо" и другие объекты, интересные горожанам любого возраста.Морозов предлагает создать прогулочный променад, который можно преобразовать в ярмарочную зону. В саду планируется разместить детскую зону с площадками, спортивный кластер, место для занятий йогой, а также разбить тихий парк с прудами и фонтанами."Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий», – рассказал Морозов.Он уверен, что благоустройство и создание новых точек общепита, торговых площадей и аттракционов позволит создать сотни рабочих мест, а доходы направить на поддержание благоустроенной территории. «Антон Германович помог подключить специалистов ВЭБ.РФ к созданию дорожной карты проекта – обоснованию экономической привлекательности такого универсального продукта", – сказал победитель конкурса.Напомним, что конкурс проводится автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". За три сезона высокие должности получили более 230 участников. Цели конкурса – развитие и поддержка талантливых руководителей, обладающих лидерскими и управленческими качествами.