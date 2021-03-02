Оперативники изъяли у фигуранта свертки с 13,55 грамма героина.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ОМВД России по Александровскому району задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков.В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанного мобильный телефон, в котором обнаружили фотографии участков местности с указанием географических координат.При осмотре местности сотрудники полиции изъяли 6 свертков с порошкообразным веществом, а также емкость с аналогичным содержимым.Согласно справке об исследовании, изъятым веществом является «героин», общей массой 13, 55 грамма.Фигурант сознался, что с декабря прошлого года выполнял роль так называемого «закладчика», приобретал наркотики, затем фасовал их для дальнейшего распространения.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурант находится под стражей.Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а так же каналы приобретения запрещенных веществ.