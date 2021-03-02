В полицию поступила информация из Департамента городского имущества города Москвы о том, что один человек использовал разные подписи при заключении нескольких сделок с недвижимостью...

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска и Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу города Москвы задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с квартирами умерших граждан.В полицию поступила информация из Департамента городского имущества города Москвы о том, что один человек использовал разные подписи при заключении нескольких сделок с недвижимостью.В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что злоумышленники владели сведениями об имуществе москвичей, которые недавно умерли и не имели наследников. Используя поддельные паспорта и документы, подтверждающие родство с покойными, они получали у нотариуса фиктивные свидетельства о праве наследования квартир. Затем сведения предоставлялись в регистрирующие органы. Таким образом аферисты незаконно получили право собственности на 3 объекта недвижимости, расположенных в столице и принадлежавших городу Москве. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, превысила 22 млн рублей.Подозреваемые в совершении преступлений, 49-летняя жительница столицы и 41-летняя приезжая из Ульяновской области, задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.В ходе обысков по их местам жительства обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, несколько банковских книжек, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи, списки с адресами квартир.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вторая заключена под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк