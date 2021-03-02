Иногда случаются ошибки при входе в личный кабинет, поэтому полицейские УВД по ЮВАО призывают пользователей Единого портала госуслуг внимательно прочитать следующую информацию...
Официальный портал gosuslugi.ru – удобный сервер для получения различных государственных услуг, в том числе по линии деятельности органов внутренних дел. Чтобы зарегистрироваться, необходимо создать личный кабинет, в котором будет содержаться конфиденциальная информация.
Однако иногда случаются ошибки при входе, поэтому полицейские УВД по ЮВАО призывают пользователей Единого портала госуслуг внимательно прочитать следующую информацию.
Одна из наиболее распространенных причин, по которой гражданин не может войти в свой аккаунт, это забытый пароль. Пароль рекомендуется не только сохранить на устройстве при оформлении личного кабинета, но также записать его на бумажном носителе или в заметках телефона.
Ниже приведены иные причины невозможности входа на Единый портал госуслуг:
- временные технические работы сайта;
- проблемы с доступом к сети Интернет;
- неправильно введены личные данные и пароль при входе;
- ошибка входа 404.
В случае если не получается войти в личный кабинет на Едином портале госуслуг, для начала необходимо проверить подключение персонального компьютера к сети Интернет. Сложность может заключаться в работе определенного браузера. Откройте портал в другом браузере или же удалите и снова установите старый.
Ошибка 404 происходит при переносе сайта на другой адрес или при его удалении. Однако с Единым порталом госуслуг это маловероятно. В таком случае необходимо проверить введение адреса www.gosuslugi.ru. Ошибка также может возникнуть из-за скорости интернета. Проверьте, все ли в порядке с подключением.
Для доступа в личный кабинет портала государственных услуг необходимо пройти в Единую систему идентификации и аутенфикации (чаще она назвается ЕСИА):
- с помощью личного номера телефона или электронного адреса, указанных при регистрации, и пароля;
- по СНИЛС;
- по ЭЦП.
Однако бывают ситуации, когда пользователь вводит пароль неправильно и вход автоматически блокируется. Исправить эту проблему поможет обращение в техническую службу поддержки сайта. Для этого при авторизации нажмите на клавишу «Восстановить пароль» любым удобным способом. Далее вам будет предложен новый пароль, с помощью которого вы осуществите вход в кабинет для дальнейшей работы.
Решить вопрос с доступом в систему возможно, связавшись с администраторами сайта государственных услуг:
- попробуйте восстановить пароль самостоятельно;
- сообщите о сложности со входом в техническую поддержку, написав письмо по электронному адресу [email protected]
;
- позвоните на единый номер 8-800-100-70-10;
- ожидайте следующих указаний.
Сотрудники полиции призывают граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет, это удобно и существенно экономит время. Кроме того, при получении услуги через Единый портал госуслуг размер государственной пошлины будет составлять на 30% меньше. Этой скидкой можно воспользоваться как на указанном сайте, так и через мобильное приложение.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18