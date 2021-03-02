Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел управленческий ринг Побеждай управляя. Студенты-очники факультета управления учились принимать командное решение.

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел управленческий ринг "Побеждай управляя". Студенты-очники факультета управления учились принимать командное решение.Они прыгают по цветным листочкам и пытаются удержать карандаши, чтобы те не упали. И от аккуратности каждого участника зависит успех команды. Со стороны, эти игры кажутся несерьезными, но именно так постигают азы тимбилдинга будущие управленцы.Глеб Глебов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Мы не только теоретически развиваться, но и проверять свои знания на практике, в работе с командой . В принятие каких -то эффективных решений.Пример задачи: разделить премию между тремя сотрудниками, у каждого из которых свои плюсу и минусы, и обосновать решение. Управленческий ринг учит принимать совместные решения.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:- Многие наши выпускники, которые учатся на на заочном отделении работают в федеральных структурах и, конечно, надо совершенствовать систему образовательных подходов, и мы активно внедряем практические формы реализации, и поэтому проводим сейчас так называемую серию управленческих рингов с участием наших студентов , которые будут соревноваться в практических заданиях.Оценивали решения будущих управленцев уже опытные руководители. Их возможные работодатели.Марат Фахретдинов, и.о. руководителя УФНС России по Владимирской области:- Я сам закончил в 2013 году академию Владимирский филиал. Данный диплом , опыт и знания , которые здесь были получены они способствовали моему , в том числе дальнейшему карьерному продвижению.Всего в турнире приняли участие четыре команды студентов. И поскольку главное здесь- умение действовать сообща , на управленческом ринге победил коллектив с символичным названием "Дружба" .Вера Куликова, Семен Карпов."Вести-Владимир"