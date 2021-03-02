Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел управленческий ринг Побеждай
управляя. Студенты-очники факультета управления учились принимать
командное решение.
Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел управленческий ринг "Побеждай управляя". Студенты-очники факультета управления учились принимать командное решение.
Они прыгают по цветным листочкам и пытаются удержать карандаши, чтобы те не упали. И от аккуратности каждого участника зависит успех команды. Со стороны, эти игры кажутся несерьезными, но именно так постигают азы тимбилдинга будущие управленцы.
Глеб Глебов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:
- Мы не только теоретически развиваться, но и проверять свои знания на практике, в работе с командой . В принятие каких -то эффективных решений.
Пример задачи: разделить премию между тремя сотрудниками, у каждого из которых свои плюсу и минусы, и обосновать решение. Управленческий ринг учит принимать совместные решения.
Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:
- Многие наши выпускники, которые учатся на на заочном отделении работают в федеральных структурах и, конечно, надо совершенствовать систему образовательных подходов, и мы активно внедряем практические формы реализации, и поэтому проводим сейчас так называемую серию управленческих рингов с участием наших студентов , которые будут соревноваться в практических заданиях.
Оценивали решения будущих управленцев уже опытные руководители. Их возможные работодатели.
Марат Фахретдинов, и.о. руководителя УФНС России по Владимирской области:
- Я сам закончил в 2013 году академию Владимирский филиал. Данный диплом , опыт и знания , которые здесь были получены они способствовали моему , в том числе дальнейшему карьерному продвижению.
Всего в турнире приняли участие четыре команды студентов. И поскольку главное здесь- умение действовать сообща , на управленческом ринге победил коллектив с символичным названием "Дружба" .
Вера Куликова, Семен Карпов.
"Вести-Владимир"